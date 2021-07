Bij een steekpartij in de Rotterdamse Jongkindstraat is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 27-jarige inwoner van die stad om het leven gekomen. Twee andere Rotterdammers van 40 en 38 jaar raakten gewond. Zij werden in het ziekenhuis aangehouden.

Volgens de politie is tussen het drietal op enig moment ruzie ontstaan. Dit mondde uit in de steekpartij, waarbij alle drie de mannen gewond raakten. Getuigen waarschuwden de politie.

De 27-jarige man was er heel slecht aan toe. Reanimatie mocht niet meer baten, hij bezweek aan zijn verwondingen. De veertigjarige man liep ernstige verwondingen op. Hij werd, evenals de 38-jarige verdachte, naar het ziekenhuis gebracht.

Wat de rol van de gewonde verdachten is, wordt nog onderzocht. Een derde verdachte, een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd later in de nacht aangehouden.

In de Jongkindstraat vond de politie een mes. De politie probeert het verloop van de gebeurtenissen te reconstrueren, onder meer aan de hand van getuigenverklaringen.