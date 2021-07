In het noorden en oosten van het land kunnen zaterdagmiddag flinke buien voorkomen met onweer, hagel en veel neerslag in korte tijd. Zondag krijgt ook de rest van het land te maken met onweersbuien, zegt Weerplaza.

Het KNMI heeft voor zaterdagmiddag en -avond code geel uitgegeven voor Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel. Vanwege de buien kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden, aldus het weerinstituut.

In het zuiden en zuidwesten komen eerder op zaterdag al buien voor. Ook daarbij is een klap onweer mogelijk.

De echt stevige onweersbuien vormen zich later zaterdagmiddag in het oosten. Zaterdagavond trekken zware buien over het noorden van het land naar het noordwesten. Ook in de nacht van zaterdag op zondag blijft het daar niet droog.

Zondag kan het hele land te maken krijgen met buien. Daar kunnen volgens Weerplaza stevige exemplaren tussen zitten, waarbij kans is op hagel en lokaal veel neerslag in korte tijd. Maar waar deze buien precies gaan vallen, is vooralsnog onzeker.