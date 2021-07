Het asielverzoek van een Russisch stel dat justitie vertrouwelijke informatie zou hebben gegeven over de aanslag op MH17, is afgewezen. De twee moeten nu terug naar Rusland, terwijl experts vrezen voor hun veiligheid, blijkt zaterdag uit onderzoek van de Volkskrant.

Het Russische stel vluchtte in 2016 naar Nederland. Nog geen twee jaar eerder had de vrouw toevallig informatie gekregen over de betrokkenen bij het neerhalen van vlucht MH17. In het asieldossier valt te lezen hoe het koppel na het ontvangen van de informatie "ernstig bedreigd en mishandeld" zou zijn door de Russische veiligheidsdienst FSB.

Uit angst vertelde het duo bij aankomst in Nederland niet meteen over de kennis rondom MH17. Pas na het afwijzen van het eerste asielverzoek in 2018 nam de vrouw contact op met justitie. Ze vertelde in meerdere vertrouwelijke gesprekken met het Openbaar Ministerie (OM) wat ze wist.

Een officiële getuige werd ze echter niet, schrijft de Volkskrant, omdat "de consequenties en de gevaren niet in verhouding zouden staan tot de opbrengsten voor het strafonderzoek". In andere woorden: de informatie die ze leverde was niet waardevol genoeg om bijvoorbeeld haar identiteit voor te veranderen. Aan de waarheid van haar getuigenis wordt echter niet getwijfeld, zegt officier van justitie Joris Beliën tegen de krant.

IND bestempelde vluchtverhaal als 'ongeloofwaardig'

Desondanks wees immigratiedienst IND het asielverzoek van de Russen af. Het verhaal wordt gezien als "ongeloofwaardig", mede omdat de vrouw niet gelijk bij aankomst in Nederland de informatie deelde. Daarnaast denkt de IND niet dat het stel op de hielen wordt gezeten door de Russische veiligheidsdienst.

Inlichtingenexperts reageren in de krant kritisch op het besluit van de IND. Een oud-medewerker van de AIVD zegt de werkwijze van de FSB herkenbaar te noemen en vermoedt een "reële kans dat het stel ook in Nederland iets kan overkomen".

De twee verblijven op dit moment illegaal in Nederland. Hun advocaat zegt te onderzoeken of er een nieuwe procedure plaats kan vinden. Het OM en de IND willen in de krant niet ingaan op de kwestie.