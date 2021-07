De dag begint zaterdag wisselend bewolkt en de eerste uren blijft het droog. Later in de ochtend breiden wolkenvelden zich in het zuiden uit en kan al een enkele bui vallen.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

In de middag valt er vaker regen en komen er onweersbuien voor. Die kunnen gepaard gaan met lokaal hagel en veel neerslag.

Omdat het verkeer hinder kan ondervinden heeft het KNMI voor de avond code geel afgegeven voor Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.

Het wordt zaterdag tussen de 20 en 26 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig en vallen er geregeld buien.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.