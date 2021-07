Zeker zes mensen zijn overleden aan een zelfmoordmiddel dat een 28-jarige man uit Eindhoven aan hen zou hebben verkocht, meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. Justitie vermoedt dat het middel is verstrekt aan honderden mensen.

Uit onderzoek moet blijken hoeveel mensen het middel ook daadwerkelijk hebben ingenomen en hoeveel mensen daaraan zijn overleden, aldus een woordvoerder. De verdachte was lid van Coöperatie Laatste Wil, bevestigt het OM. Dat is een organisatie die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed.

De man is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch die bepaalde dat de verdachte de komende twee weken in voorarrest blijft. De Eindhovenaar werd dinsdag aangehouden op verdenking van hulp bij zelfdoding, het overtreden van de Geneesmiddelenwet en witwassen.

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na het overlijden van een vrouw uit Best in mei 2021, aldus het OM. Bij haar werden een verdacht middel en gegevensdragers aangetroffen die het onderzoeksteam hebben geleid naar de 28-jarige man.

Vervolgens is het onderzoek gestart naar de vraag of de verdachte meerdere personen het middel heeft verstrekt. De verdachte verkocht het middel vanaf november 2018 tot en met juni 2021, zegt justitie.

Niet duidelijk welk middel verdachte verstrekte

Het is niet duidelijk welk medicijn werd gebruikt, maar volgens het OM gaat het om een middel dat uitsluitend verkregen kan worden via huisartsen en apothekers. De verdachte zou zelf geen arts of apotheker zijn. Omdat hij de medicijnen alsnog aan de personen leverde, is hij strafbaar.

Mogelijk maakte de man zich ook schuldig aan witwassen, omdat hij zijn diensten mogelijk aanbood tegen een betaling.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).