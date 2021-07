In de regio Zuid begint vrijdag de schoolvakantie. Het kan daardoor vrijdagmiddag op de wegen drukker zijn dan anders, aldus de ANWB. Ook Rijkswaterstaat verwacht dat er deze vrijdag aanzienlijk meer files zullen staan dan op andere dagen.

De ANWB houdt vrijdag rekening met een totaal van zo'n 500 kilometer file op de Nederlandse snelwegen en het onderliggende wegennet. Vooral in het midden, oosten en zuiden van het land is er flink wat oponthoud, onder meer door werkzaamheden.

Rijkswaterstaat, dat alleen het aantal kilometers aan file op de snelwegen telt, zet in op zo'n 250 à 300 kilometer file. "We hebben het de afgelopen maanden sowieso steeds drukker zien worden op de weg. Met name de avondspits op de vrijdagen zit alweer bijna op het niveau van voor de coronacrisis", aldus een woordvoerder.

Toen in de regio Noord de schoolvakantie begon, resulteerde dat op 9 juli in 292 kilometer file op de snelwegen. Dat was tevens een recordlengte aan files voor 2021. De week erna, toen regio Midden aan de beurt was, telde Rijkswaterstaat 252 kilometer aan file.

Ondanks dat er over het algemeen nog altijd minder wordt gereden dan voor de coronacrisis, is de drukte rondom de vakantie-uittochten vergelijkbaar met die van 2019. Dat kan er volgens Rijkswaterstaat mee te maken hebben dat dit jaar meer mensen met de auto op vakantie gaan of in Nederland blijven.

Doordat tevens veel Europeanen met de auto op vakantie gaan, wordt deze zomer ook veel drukte elders op de wegen verwacht. De ANWB waarschuwt dan ook voor lange files op de bekende vakantieroutes.