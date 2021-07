Het is zeer onwaarschijnlijk dat er binnen een jaar een vaccin tegen het RS-virus komt, zegt een woordvoerder van het RIVM tegen NU.nl. De onderzoeken naar de potentiële vaccins tegen dit veelvoorkomende verkoudheidsvirus lopen mogelijk nog jaren, waarna ze nog moeten worden goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA). Een werkend vaccin kan dus nog sowieso drie tot vijf jaar op zich laten wachten, aldus het instituut.

Op dit moment komen er veel meldingen over het RS-virus binnen in Nederland. Het zijn er zelfs zo veel, dat er sprake is van een epidemie. Hoewel dat ongebruikelijk is voor de tijd van het jaar, is er wel een verklaring voor: door de maatregelen tegen het coronavirus kon het RS-virus zich afgelopen winter niet verspreiden. Doordat die maatregelen deels zijn losgelaten, kan het virus zich nu weer verspreiden.

Het RS-virus is bij veruit de meeste mensen een onschuldig verkoudheidsvirus. Sterfte als gevolg van het RS-virus komt in Nederland nauwelijks voor. Maar vooral jonge baby's kunnen er heel soms wel door in het ziekenhuis terechtkomen en zelfs op de intensive care belanden met een ernstige longontsteking.

Er wordt al tientallen jaren gewerkt aan een vaccin tegen het RS-virus. Een van de belangrijkste oorzaken dat het zo lang duurt, is dat we nog niet helemaal goed weten hoe de bescherming tegen het RS-virus eigenlijk werkt. Dit is belangrijk om een goed en vooral veilig vaccin te maken. Onderzoekers vermoeden dat het RS-virus in hele zeldzame gevallen juist tot ernstigere ziekte kan leiden als een eventueel vaccin niet de juiste reactie in het lichaam oproept. Hier worden nieuwe vaccins uitgebreid op onderzocht.

Meerdere van de onderzoeken naar RS-vaccins bevinden zich op dit moment in de onderzoeksfase, waarbij het vaccin op een grote groep wordt getest. Komen hier geen bijzondere bijwerkingen bij naar boven, dan kan het vaccin worden ingezet.

Maar of de vaccins deze onderzoeksfase doorkomen, moet nog blijken. Volgens een woordvoerder van het RIVM is het "helaas niet ongebruikelijk" dat potentiële vaccins sneuvelen in deze derde onderzoeksfase.

Onderzoek naar toediening bij zwangere vrouw of baby

De vaccins die zich op dit moment in een vergevorderd stadium bevinden, zijn onder te verdelen in twee verschillende soorten. De eerste soort is gericht op de kinderen zelf. Zeker een van deze soort vaccins is nu vergevorderd.

De tweede soort wordt toegediend aan zwangere vrouwen. Door zwangere vrouwen te vaccineren tegen het RS-virus, krijgt het kind via de placenta antistoffen binnen. Op die manier zijn de kinderen in hun eerste levensmaanden - de periode waarin het risico van het virus het grootst is - beschermd. Twee van deze soort vaccins zijn nu vergevorderd.

Op dit moment krijgen alleen de kwetsbaarste baby's preventief een middel tegen het RS-virus. Dit middel maakt de kans dat een infectie ernstig verloopt kleiner. Een belangrijke reden dat het middel weinig wordt gebruikt, is dat het iedere maand moet worden ingespoten en dat de kosten relatief hoog zijn.