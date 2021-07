Het Nederlandse Openbaar Ministerie begint een eigen onderzoek naar de fatale mishandeling op het Spaanse eiland Mallorca waarbij een 27-jarige Nederlander om het leven kwam. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van RTL Nieuws.

Er zou nieuwe informatie zijn binnengekomen, waardoor besloten is om een eigen onderzoek op te starten. Volgens RTL Nieuws is er voldoende rechtsgrond voor een onderzoek, omdat de verdachten van de mishandeling Nederlands zijn.

"Dit neemt niet het Spaanse onderzoek over", vertelt een woordvoerder aan NU.nl. "Maar vroeg of laat moet bepaald worden of ze in Nederland of Spanje worden berecht. Hoe eerder je met onderzoek begint, hoe beter het resultaat."

De verdachten zijn achttien- tot en met twintigjarige Nederlanders. Spanje wil dat zij in afwachting van een proces in voorarrest worden geplaatst. Volgens Spanje geldt voor enkele verdachten vluchtgevaar, omdat hun familie over "veel middelen" zou beschikken.

Vermoedelijk later op de dag uitleveringsverzoek Spanje

Donderdag rond de afdeling Moordzaken van de lokale Spaanse politie het eigen onderzoek af. Dan wordt vermoedelijk direct een verzoek uitgevaardigd om de acht verdachten te arresteren.

De mishandeling ontstond toen een groep van dertien jongeren in de vroege uren van 14 juli voorbijgangers te lijf ging aan het strand op het eiland. Daarbij werden ook vijf landgenoten aangevallen. Een van hen werd tegen het hoofd geschopt. Dat werd de 27-jarige man uit Waddinxveen afgelopen weekend fataal.

De Nederlanders vertrokken na de mishandeling halsoverkop naar Nederland, en zouden sindsdien "een leger aan advocaten" hebben ingezet om uitlevering aan Spanje te voorkomen.