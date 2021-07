Complotdenker en publicist Micha Kat is op verzoek van de Nederlandse autoriteiten opgepakt in Noord-Ierland, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag na berichtgeving van het AD. Kat is opgepakt vanwege een eerdere veroordeling en zijn rol in de zaak rondom de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Vanuit het OM is een Europees aanhoudingsbevel ingediend bij de Noord-Ierse autoriteiten. Kat staat daar op 7 augustus voor de rechter, die gaat besluiten over een eventuele uitlevering aan Nederland.

Er lag al een arrestatiebevel vanwege een eerdere veroordeling. Kat moet in Nederland nog een celstraf van zes maanden uitzitten vanwege smaad. Daarbij zijn ook nieuwe feiten gekomen, die samenhangen met Bodegraven en het Red Pill Journal, legt de woordvoerder uit.

Kat, een zelfbenoemde 'burgerjournalist', zit samen met Wouter Raatgever en Joost Knevel achter het zogeheten Red Pill Journal, dat complottheorieën verspreidt. De rechtbank oordeelde begin deze maand dat het drietal per direct moest stoppen met het verspreiden van verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Als ze dat niet zouden doen, moesten ze dwangsommen betalen en konden ze worden aangehouden.

Ook koepelorganisatie GGD GHOR deed aangifte. In de door de Kat, Knevel en Raatgever opgerichte Telegram-groep De Bataafse Republiek werden medewerkers van vaccinatielocaties bedreigd.