Bij een woningoverval in het Noord-Hollandse dorp Noord-Scharwoude is donderdagochtend een man zwaargewond geraakt. Een tweede slachtoffer werd gekneveld aangetroffen, maar bleek niet gewond te zijn geraakt.

De politie werd rond 4.30 uur opgeroepen vanwege een schietincident in de Oranjestraat in het dorp. In de woning werd het zwaargewonde slachtoffer aangetroffen. Het slachtoffer, een 51-jarige man, is de bewoner van het pand.

Het tweede slachtoffer, een 37-jarige inwoner van het dorp, werd gevonden in een bewoonde schuur op het terrein van de woning.

Bij de woningoverval zouden meerdere verdachten betrokken zijn geweest. Volgens de politie zijn ze vermoedelijk in een witte personenauto weggereden. Ze doet ter plaatse onderzoek, waarbij onder meer een helikopter is ingezet.