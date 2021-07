De dag begint in het noorden bewolkt en in het zuiden met nevel of mist.

In de loop van de ochtend breekt op veel plekken de zon flink door, die de rest van de dag volop blijft schijnen. Alleen in het uiterste noorden houdt de bewolking langer aan.

Bij een matige noordenwind wordt het zo'n 20 graden op de Wadden, tot 26 graden in Noord-Brabant en Limburg. Door de zachte bries voelt het aangenaam aan.

Ook in de avond is het nog lang warm en blijft het kwik boven de 20 graden.

