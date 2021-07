De rechtbank van Amsterdam heeft besloten dat het geslacht van iemand die zich man noch vrouw voelt, officieel als X op de geboorteakte mag worden gezet. Een non-binaire persoon die de geboorteakte met terugwerkende kracht wilde laten aanpassen heeft daarin gelijk gekregen van de rechtbank. Tot nu toe was dat geen optie, omdat de wet deze mogelijkheid niet biedt.

Het is een volgende stap in een reeks veranderingen op dit gebied. Zo kreeg in 2018 al voor het eerst een non-binaire persoon uit Breda een paspoort met de letter X als geslachtsaanduiding. In die zaak had de rechtbank in Limburg voor een tussenoplossing gekozen voor de geboorteakte. Daarin mocht worden aangetekend dat het geslacht niet kon worden vastgesteld. Die optie biedt de wet namelijk wel als het geslacht van een baby twijfelachtig is. Ook ander rechtbanken kozen voor deze oplossing.

Zowel het Openbaar Ministerie als de ambtenaar van de burgerlijke stand verwees in de Amsterdamse zaak naar de eerdere vonnissen. Zij vinden het aan de wetgever om hierin keuzes te maken.

De rechtbank in Amsterdam kan zich echter "niet verenigen met deze oplossing". Het gaat in dit soort zaken namelijk niet om onduidelijkheid over het geslacht, maar om de "genderidentiteit van verzoekers", oordeelt de rechter.

Wet op gelijke behandeling

In het vonnis stelt de rechtbank verder dat in de regelgeving tot nu toe geen rekening wordt gehouden met de wet op gelijke behandeling. In de regels wordt "een ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen personen die de overtuiging hebben tot het andere geslacht te behoren en personen die de overtuiging hebben buiten de exclusief mannelijk of vrouwelijke geslachtsaanduiding te vallen", stelt de rechtbank. Transgenders mogen namelijk wél hun geslacht laten veranderen op hun geboorteakte, zodat die overeenkomt met hoe zij zich voelen.

De eiser in de zaak heeft er last van om als vrouw te worden gezien, terwijl deze persoon zichzelf als genderneutraal ziet. Psychische klachten waren het gevolg, zo blijkt uit het vonnis.