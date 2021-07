De komende periode zal er af en toe een mysterieus ogend blauw licht te zien zijn in de Noordzee, ook wel zeevonk genoemd. Het verschijnsel wordt veroorzaakt door een algensoort die goed gedijt bij zomerweer, meldt Weerplaza.

Op zonnige dagen waarop de luchttemperatuur boven de 25 graden uitkomt, warmt het water langs de Noordzeekust snel op. Dat kan zorgen voor een explosieve vorming van de algensoort zeevonk.

Wanneer het donker wordt en het water (en dus de algen) beweegt, vindt een soort chemische reactie plaats. De zeevonk licht daardoor tijdelijk felblauw op. Als er veel algen bij elkaar drijven dan kan die chemische reactie van de ene alg op de andere verspringen, waardoor het water licht lijkt te geven. Dit is doorgaans pas een half uur na zonsondergang te zien.

Volgens Weerplaza zijn er verschillende hotspots voor zeevonk. Het verschijnsel komt vooral voor in water dat overdag weinig beweegt, omdat de opwarming daar het sterkst is. Bijvoorbeeld in een aparte afwatering in stilstaand water, haventjes of sluizen die uit de wind liggen. Zeevonk komt het meeste voor in de omgeving van de Maasvlakte, de Oosterschelde in Zeeland, en het Waddengebied. Ook op sommige plekken in Noord-Holland en Zuid-Holland is het fenomeen te zien.