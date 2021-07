Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) gaat een 49-jarige Brit vervolgen, omdat hij mogelijk de opdracht voor de liquidatie van Gerard Meesters heeft gegeven. Meesters werd op 28 november 2002 doodgeschoten in zijn woning in Groningen. Het ging om een afrekening, omdat zijn zus lid was van een criminele organisatie. Leden van de bende meenden dat zij en een vriendin van haar drugs hadden gestolen.

De verdachte zit sinds 2015 een gevangenisstraf van 22 jaar uit in Frankrijk voor het importeren van 1.200 kilo cocaïne. Het OM kwam hem op het spoor nadat het onderzoek naar de opdrachtgever in 2018 was heropend.

Daniel S., de schutter, werd in 2005 al veroordeeld tot levenslang. Vier andere betrokkenen kregen ook gevangenisstraffen opgelegd. Hoewel het gerechtshof in 2006 sprak over "een moord gepleegd in opdracht van de organisatie", bleef de opdrachtgever tot nu toe buiten beeld.

Vier dagen voor de moord werd de Groningse docent Meesters bedreigd door vijf mannen. Ze kwamen bij hem thuis aan de deur en wilden weten waar zijn zus en haar vriendin verbleven. De mannen gaven Meesters een briefje met een telefoonnummer dat de twee moesten bellen. Op 28 november werd Meesters in de deuropening van zijn woning aan de Uranusstraat doodgeschoten.

De tot levenslang veroordeelde schutter vroeg in 2012 om een herziening van zijn zaak, omdat hij naar eigen zeggen onterecht is veroordeeld. Hij zei dat het bewijs in zijn zaak was gebaseerd op één enkele, onbetrouwbare getuige. Zijn verzoek werd afgewezen.

Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling van de zaak begint.