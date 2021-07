Een 28-jarige man uit Eindhoven is dinsdag aangehouden op verdenking van hulp bij zelfdoding, het overtreden van de Geneesmiddelenwet en witwassen, meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. Het is niet bekend hoeveel personen kwamen te overlijden met hulp van de man. Het OM spreekt van "meerdere personen".

Zij zouden een dodelijk middel hebben ingenomen dat door de verdachte werd verstrekt. De Eindhovenaar gaf hen vermoedelijk ook een middel dat braakneigingen verkleint. Verder onderzoek moet uitwijzen om hoeveel gevallen het precies gaat.

Het is niet duidelijk welk medicijn werd gebruikt, maar volgens het OM gaat het om een middel dat uitsluitend verkregen kan worden via huisartsen en apothekers. De verdachte zou zelf geen arts of apotheker zijn. Omdat hij de medicijnen alsnog aan de overleden personen leverde, is hij strafbaar.

Mogelijk maakte de man zich ook schuldig aan witwassen, omdat hij zijn diensten mogelijk aanbood tegen een betaling.