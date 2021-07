De hoogwatergolf in de Maas en in de grote rivieren is bijna het land uit. Als gevolg daarvan kunnen meerdere waterschappen de permanente dijkbewaking stoppen.

De hoge waterstand in de Maas is in de vroege woensdagochtend voorbij het buurtschap Keizersveer in het westen van Noord-Brabant getrokken en stroomt nu via het Haringvliet naar zee.

Het hoogwater in de Rijn, Waal en Lek is ook bij het getijdengebied in de buurt van de Noordzeekust. De IJssel heeft meetpunt Katerveer bij Zwolle bereikt en stroomt dan het Ketelmeer in.

Rijkswaterstaat en de waterschappen verwachten geen hoogwaterproblemen in de Biesbosch. De hoogwaterpiek in de Maas is onderweg afgevlakt en de dijken buiten Limburg zijn hoger en steviger om de Randstad te beschermen tegen overstromingen. De nieuwe hoogwaterpolder Noordwaard, ten zuidoosten van Dordrecht, gaat niet onderlopen, denken de waterbeheerders.

De meeste waterschappen stoppen woensdag met de permanente dijkbewaking. Dijkinspecteurs blijven wel zeer alert op kritieke punten in de dijk, zoals plaatsen waar water en zand onder de dijk doorstromen en plekken met veel beverholen.

Ook worden in de Maas nog kleinere stuwen geopend. De stuwen bij Borgharen, Linne en Roermond zijn weer in bedrijf, aldus Rijkswaterstaat.