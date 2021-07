Het belooft een zonnige en aangename dag te worden.

In het noorden kan in de vroege ochtend nog wat nevel of mist voorkomen. In het zuiden ontstaan in de loop van de dag enkele stapelwolken, maar het blijft woensdag overal droog.

De temperatuur loopt op naar 21 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Er staat een matige noordenwind.

Ook in de avond blijft het zonnig en zeer aangenaam met temperaturen boven de 20 graden.

