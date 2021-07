De afgelopen weken is het aantal meldingen van kinderen met het RS-virus gestegen. En dat is opvallend. Het virus komt namelijk vooral in de winter voor. Wat is er aan de hand?

Wat is het RS-virus?

Het RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. Bijna alle kinderen krijgen het in hun eerste jaar. Het komt vooral voor in de winter, tussen november en maart.

Voor alle duidelijkheid: het RS-virus heeft niets met het coronavirus te maken.

Waarom komt zo'n wintervirus juist nu veel voor, in de zomer?

Dat komt door de coronaregels van afgelopen winter. Scholen en kinderdagverblijven waren dicht. Mensen hadden minder contact met elkaar en hielden afstand.

Zo kon het coronavirus zich niet goed verspreiden. Maar het RS-virus kon dat ook niet.

Maar sinds de versoepelingen slaat het RS-virus alsnog toe. Een soort inhaalslag.

Waarom zo'n inhaalslag?

Als je het RS-virus krijgt, maakt je lichaam bepaalde stoffen aan. Die stoffen heten antilichamen. Die beschermen je.

Maar dit is afgelopen winter maar weinig gebeurd. Daarom kan het virus zich nu in de zomer veel harder verspreiden dan normaal.

Hoe vaak komt het virus voor? Lang niet elke besmetting wordt gemeld. Vaak alleen bij de ernstig zieken

Als er twee weken achter elkaar 21 of meer meldingen zijn, noem je dat een epidemie

14 tot en met 20 juni: 37 meldingen

21 juni tot en met 27 juni: 46 meldingen

28 juni tot en met 4 juli: 82 meldingen

5 tot en met 11 juli: 139 meldingen

Is het virus gevaarlijk?

Het RS-virus is voor de meeste kinderen onschuldig. Het gaat meestal binnen een week vanzelf over.

Sommige kinderen hebben er wel veel last van. Bijvoorbeeld kinderen die te vroeg geboren zijn of een zwakke gezondheid hebben.

Vooral baby's en peuters kunnen erg benauwd raken. Ze kunnen een longontsteking krijgen, uitdrogen en in het ziekenhuis belanden.

Het virus kan ook gevaarlijk zijn voor ouderen met een zwakke gezondheid.

Kun je er dood aan gaan?

Elk jaar overlijden in armere landen in totaal zo'n 118.000 baby's en peuters aan het virus. In Nederland komt dit bijna nooit voor, omdat de zorg hier goed is.

Kinderen krijgen extra zuurstof in het ziekenhuis. Daarna herstellen ze meestal snel. Er is geen medicijn of vaccin tegen het virus.

Hoe kun je besmet raken?

Het RS-virus verspreidt zich door hoesten en niezen. Hierdoor komen heel kleine druppels met het virus in de lucht. Andere mensen kunnen deze inademen en zo besmet raken.

De druppels kunnen ook via de handen in de ogen of mond komen.

Wat zijn de klachten?

Meestal:

verkouden

hoesten

Soms zijn de klachten erger:

benauwdheid

koorts

longontsteking

oorontsteking

Wat kun je als ouder doen?

Houd jonge kinderen (vooral baby's) goed in de gaten als ze verkouden zijn. Maak je je zorgen? Bel de huisarts.

Gebruik papieren zakdoekjes bij het hoesten en niezen. Was ook je handen wat vaker.

Bel de huisarts als je kind: benauwd wordt

suf wordt

jonger dan 3 maanden is en koorts heeft

jonger dan 1 jaar is en niet goed drinkt

Kun je het virus nog een keer krijgen?

Ja. Als je het virus hebt gehad, kun je het (ondanks de antilichamen) nog een keer krijgen. Ook op volwassen leeftijd. Dan geeft het virus meestal een gewone verkoudheid.

