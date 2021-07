Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag in de rechtbank van Amsterdam zijn verbazing uitgesproken over de "grote woorden" die de verdediging koos in haar pleidooien in de zaak rond de moord op advocaat Derk Wiersum. De opmerkingen "passen niet" in een zaak met deze impact en gevolgen, aldus de officieren van justitie.

Teksten als "Een aanval op de rechtsstaat van binnenuit" en "We leven in een ander rechtsstelsel" zijn volgens de officier van justitie opmerkingen waar het OM zich van afvraagt of er serieus over is nagedacht. "En zo ja, dan zou dit nog eens, en nog eens moeten gebeuren", aldus het OM.

Justitie ging later in op de inhoudelijke commentaren van de advocaten van Giërmo B. en Moreno B., die overigens geen familie van elkaar zijn. Zo opperde een van de advocaten van Moreno B., Gerald Roethof, dat er mogelijk sprake was van een uit de hand gelopen ontvoering of poging tot beroving van de Rolex van Wiersum, die leidde tot het doodschieten van de raadsman van kroongetuige Nabil B. op 18 september 2019.

Met de woorden "Volstrekt onaannemelijk" werden deze scenario's aan de kant geschoven door het OM. Het past volgens de officieren niet bij de vele voorverkenningen die er volgens het het OM hebben plaatsgevonden bij de woning en het kantoor van Wiersum en het aanschaffen van speciale minitelefoons. Bovendien is het horloge van Wiersum niet weggenomen.

Over de compositietekening die is gemaakt op basis van getuigenverklaringen en niet overeenkomt met de verdachten, heeft het OM al gezegd dat die niet betrouwbaar is. De beelden van het doodschieten van Wiersum zijn volgens justitie te onduidelijk om er een postuur uit op te kunnen maken.

Het OM zei wel het requisitoir op één punt te moeten aanpassen: het plaatsten van Moreno B. bij de woning van Wiersum op 10 september tijdens een voorverkenning. Dit klopt niet, maar dat doet volgens het OM niets af aan het totale verhaal.

Advocaten blijven bij verhaal

Roethof zei in een reactie bij zijn bewering te blijven dat er sprake is van een aanval van binnenuit, omdat er levenslang is geëist tegen de verdachten in een zaak "met zoveel twijfels". Ook advocaat Jacques Taekema zei namens Giërmo B. niks verkeerds te hebben gezegd.

De uitspraak staat voor nu gepland op 11 oktober, maar de rechtbank gaat bekijken of die naar voren kan worden gehaald.