In een bedrijfsverzamelgebouw in Soesterberg aan de Willem Stuutlaan woedt een zeer grote brand, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.

De brand is maandag rond 19.45 uur uitgebroken en de brandweer zet veel materieel in om het vuur te bestrijden. Er worden onder meer vijftien blusvoertuigen ingezet.

"Er zijn zeker 100 tot 150 brandweermensen ter plaatse", aldus de woordvoerder. Daarnaast zijn vanaf Schiphol en Lelystad in totaal vier zogenoemde crashtenders gekomen. Dit zijn speciale bluswagens die vooral op vliegvelden worden ingezet en waarbij de bemanning het voertuig niet hoeft te verlaten.

Wegens de hitte kunnen brandweerlieden niet te dichtbij komen om de brand te blussen. "We kunnen alleen van buitenaf blussen en het pand niet betreden. Dat is te gevaarlijk", zegt de voorlichter. Een extra probleem is dat het bluswater van ver moet worden aangevoerd.

Rook trekt over Soesterberg

De brand begon vermoedelijk in een autobedrijf en sloeg vervolgens over naar andere bedrijven en winkels.

Er is heel veel rook die over Soesterberg trekt en die tot in de verre omtrek te zien is. De brandweer raadt omwonenden aan deuren en ramen te sluiten.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.