Het Openbaar Ministerie (OM) eist dat pakketbezorger Tarik O. tbs met dwangverpleging en een gevangenisstraf van zeven jaar opgelegd krijgt voor het doodrijden van een 42-jarige man eind vorig jaar in Wijchen.

"Iemand die alleen maar zijn burgerplicht deed door een chauffeur aan te spreken op zijn rijgedrag, is op brute wijze om het leven gekomen", motiveerde de officier van justitie maandag de eis in de rechtbank van Utrecht. De rechtbank doet maandag 9 augustus uitspraak.

De officier van justitie neemt het O. kwalijk dat hij met zijn tegenstrijdige verklaringen het proces bemoeilijkt heeft. "Hij heeft eerst gezwegen, daarna gezegd dat hij de fatale dag helemaal niet in Wijchen was en vervolgens zei hij dat hij zelf slachtoffer was."

Volgens het OM mag de verdachte niet zonder behandeling terugkeren in de samenleving, waardoor het tbs met dwangverpleging noodzakelijk acht. Deskundigen noemen O. sterk verminderd toerekeningsvatbaar en zien een grote kans op herhaling.

Een psychiater stelde dat de verdachte "niet beseft hoe groot het probleem is". Desondanks menen deskundigen dat de negentienjarige O. uit Woerden, die al een strafblad met meerdere zware delicten heeft, als volwassene berecht kan worden.

Slachtoffer sprak chauffeur aan op rijgedrag

Het slachtoffer en de verdachte kregen eind november ruzie in Wijchen. Volgens het slachtoffer had O. veel te hard gereden, waarop hij hem aansprak. Volgens de verdachte werd hij een "kut-Marokkaan" en "kanker-Marokkaan" genoemd.

O. kreeg een duw van het slachtoffer en stapte daarop in het busje. Hij gaf gas toen het slachtoffer voor de auto stond om een foto van het kenteken te maken. De man belandde op de motorkap en werd tientallen meters meegesleurd door de bestelbus voordat hij van de motorkap af viel.

Vervolgens zou de verdachte tot twee keer toe nogmaals over het slachtoffer heen zijn gereden. De man overleed ter plaatse, voor de ogen van zijn echtgenote.

O. ging er na de aanrijding vandoor. Toen de politie hem tot stoppen maande, ging hij er rennend vandoor, maar hij kon snel worden aangehouden. De verdachte stelde later "in shock" te zijn na het incident. Hij betuigde in april spijt voor zijn handelen.