Advocaat Gerald Roethof heeft maandag gezegd dat er geen enkel hard bewijs is dat zijn cliënt Moreno B. op de dag van de moord op advocaat Derk Wiersum op de plaats delict was. Tegen hem en medeverdachte Giërmo B. werd vorige week levenslang geëist.

In een reactie op het verhaal van het Openbaar Ministerie (OM) stelde Roethof dat er "te veel onzekerheden en onduidelijkheden" zijn om tot een veroordeling van Moreno B. te komen. Daarom moet vrijspraak volgen, aldus de raadsman.

Wiersum werd op 18 september 2019 bij zijn woning in Amsterdam doodgeschoten toen hij op het punt stond met zijn auto te vertrekken. Hij was op dat moment de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces.

Roethof, die samen met zijn zus Machteld Roethof de verdediging voert, verwees naar de beelden van de moord. Hij zei dat Moreno B. qua postuur niet lijkt op de schutter. Dit geldt ook voor de compositietekening die werd gemaakt op basis van een getuigenverklaring.

Daarnaast betwijfelt de advocaat of het bijstaan van kroongetuige Nabil B. wel het motief was. "Wiersum had een dure Rolex", aldus Roethof. Hij vroeg zich hardop af of het hier niet om een uit de hand gelopen beroving ging. "Er zijn bendes actief die het stelen van dure horloges als doel hebben."

Zwijgen zou niet tegen verdachte mogen worden gebruikt

Roethof erkende dat zijn cliënt is te koppelen aan twee voertuigen die bij de moord zijn gebruikt en dat hij gesprekken voerde die vragen oproepen. Maar dit alles is volgens de advocaat onvoldoende voor een veroordeling.

Dat Moreno B. tijdens de inhoudelijke behandeling zweeg toen hij om uitleg werd gevraagd, zou niet tegen hem mogen worden gebruikt.

Volgens het OM is Moreno B. wel degelijk schuldig. De uitleg van de verdachte over hoe zijn DNA in onder meer de als vluchtauto gebruikte bestelbus is terechtgekomen, is volgens hen ongeloofwaardig. In diezelfde auto is ook bloed van Wiersum aangetroffen. Ze koppelen Moreno B. ook aan een telefoon die masten aanstraalde in de buurt van de woning van Wiersum. De advocaat zou er zelfs mee zijn gebeld om erachter te komen waar hij was.

Later op maandag komt Jacques Taekema, de advocaat van Giërmo B., aan het woord. Dinsdag mogen alle partijen op elkaars verhaal reageren en wordt ook bekend wanneer er uitspraak wordt gedaan.