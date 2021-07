Een bewoner van een woning aan de Eglantierhof in Roermond is maandagochtend overleden bij een steekpartij. De politie heeft een man en een vrouw aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij het incident.

De steekpartij vond rond 7.30 uur plaats. Kort daarna werd een traumahelikopter opgeroepen, maar het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.

Later in de ochtend werden de twee verdachten ingerekend op het politiebureau in Roermond. Het is niet duidelijk of ze zichzelf hebben aangegeven.

De politie stelt naast een buurtonderzoek ook een technisch en forensisch onderzoek in de woning in. Het motief van de vermoedelijke daders is vooralsnog onduidelijk.