Bij een incident op de A73 bij de Limburgse plaats Horst zijn in de nacht van zondag op maandag drie agenten gewond geraakt. Twee werden mishandeld door een verwarde man, de andere agent raakte gewond bij de overmeestering van de verdachte. Daarbij is zeker één schot gelost. Eén van de agenten ligt in het ziekenhuis.

Twee agenten wilden de man met een auto van Roermond naar een zorginstelling in Horst brengen. Onderweg raakte de verdachte buiten zinnen. De agenten werden door hem zwaar toegetakeld, zegt een politiewoordvoerder.

De verdachte ging er daarna lopend over de snelweg vandoor. Bij de achtervolging hebben de agenten schoten gelost. Opgeroepen agenten die hun collega's te hulp schoten, konden de man overmeesteren. Daarbij raakte ook de verdachte gewond. Zijn toestand is stabiel.

De drie gewonde agenten zijn na het incident naar het ziekenhuis in Roermond gebracht. Eén van de agenten is daar ook opgenomen.

De A73 was vanwege politieonderzoek in beide richtingen afgesloten tussen Venlo en Nijmegen, meldden de ANWB en Rijkswaterstaat. De weg is inmiddels vrijgegeven.