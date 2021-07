In de ochtend komt nog wat nevel en mist voor, maar gedurende de dag breekt de zon goed door en krijgen we te maken met een zonnige zondag.

Het wordt een aangename zomerdag met 22 graden in het noorden, 24 of 25 graden in het midden en lokaal zelfs 27 graden in het zuiden.

Later in de middag kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar het blijft overal droog. Ook komende nacht kan er opnieuw lokaal mist ontstaan.

