Bij een grote uitslaande brand in een appartementencomplex aan de Portbeemden in het centrum van het Limburgse Eygelshoven is in de nacht van zaterdag op zondag een dode gevallen, meldt Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Twee anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is nog niet duidelijk.

Het hele complex is ontruimd. Het gaat om zo'n 35 tot 40 woningen. Burgemeester Petra Dassen-Housen van de gemeente Kerkrade, waar Eygelshoven onder valt, laat op Twitter weten dat de bewoners elders worden opgevangen.

Het gaat om een complex met voornamelijk ouderen en kwetsbaren. De brand brak uit op de derde verdieping. De brandweer rukte met meerdere blusvoertuigen uit. Inmiddels is het vuur onder controle.

Eén appartement is uitgebrand. Meerdere aangrenzende woningen hebben rook- en waterschade. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug naar huis kunnen.