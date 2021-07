De dag begint nog met wat laaghangende bewolking en in het zuiden van Limburg kan nog een bui vallen, maar verder is het overal droog en weet de zon goed door te breken.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Vooral in de kustprovincies wordt het zonnig. Er staat een matige noordenwind en de temperatuur loopt landinwaarts op tot zo'n 25 graden.

Op de Wadden en aan zee is het met 20 graden iets koeler. In de avond en nacht is het grotendeels helder. Zondag wordt mogelijk nog warmer en blijft het overal droog.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.