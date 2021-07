Plotseling moesten dorpjes in de buurt van Meerssen vrijdagmiddag worden geëvacueerd vanwege een dreigende dijkdoorbraak. Het zorgde voor files en bezorgde gezichten. Vanaf de rand van een heuvel keken bezorgde bewoners uiteindelijk naar hoe hun huizen in het dal dreigden onder te lopen.

Een wasmand met schone kleren en een al klaar gezette tas met eten, drinken en luiers. Dat is wat Kimberley Poelen in de auto zet, waarna ze met haar kinderen en huisdieren vertrekt naar een hoger gelegen deel van Geulle. De was moest nog gevouwen worden, "maar er zit vast wel wat bruikbaars tussen", glimlacht ze.

Ze heeft dan net te horen gekregen dat ze het Limburgse dorpje zo snel mogelijk moet verlaten, omdat een gat in de dijk van het Julianakanaal groter dreigt te worden. Als dat gebeurt komt het lager gelegen deel van het dorp onder water te staan en dus springen Poelen en haar gezin halsoverkop de auto in.

Een half uur daarvoor ging het luchtalarm af, maar helemaal duidelijk waarom dat was wordt het pas later, als ook een NL-Alert wordt verzonden. Poelen had er tijdens de overstromingen van de Limburgse rivieren al eerder rekening mee gehouden dat ze moest evacueren, maar dat het vrijdagmiddag nog zou gebeuren kwam voor haar als een verrassing. "Ik had het eigenlijk niet meer verwacht", zegt ze.

Met man en macht wordt gewerkt aan het dichten van het gat in de dijk van het Julianakanaal. Met man en macht wordt gewerkt aan het dichten van het gat in de dijk van het Julianakanaal. Foto: ANP

Niet iedereen volgt evacuatieadvies op

Toch luistert ze naar het dringende advies, net als veel van haar dorpsgenoten. Er ontstaan flinke files op de wegen die inwoners van Geulle naar een hogere plek moeten brengen.

Maar niet alle Geullenaars volgen het evacuatieadvies op. Een man staat in zijn voortuin en harkt de kiezelsteentjes tot een dijkje van een centimeter of dertig hoog. Hij zegt de Maas al lang te kennen en heeft er vertrouwen in dat het wel goed zal komen, omdat zijn huis "wat hoger ligt".

40 Drone filmt ondergelopen straten in Meerssen

'Je weet dat dit bij de Maas hoort'

De 63-jarige Pierre Nijsten is zo koppig niet. Hij staat op een plein in het lager gelegen deel van het dorp nog wat te praten met wat buurtbewoners, maar is wel van plan te vertrekken. "We waren vanmorgen hartstikke blij dat het stabiel was en dat het iets aan het zakken was. Maar als het kanaal doorbreekt, wat heb je er dan aan dat je de Maas goed kent?"

Nijsten woont al sinds 1981 tussen de Maas en het Julianakanaal in, maar heeft deze hoeveelheid water en hoge waterstand nog niet eerder meegemaakt. Zorgen maakt hij zich echter niet. "Als je er zo lang woont en je geniet ieder jaar van de schoonheid van de Maasvallei, tja, dan hoort dit erbij. Dit is in 1993 en 1995 gebeurd en nu is het 2021. Je weet dat als je er gaat wonen die dingen kunnen gebeuren."

Dan loopt een bekende voorbij die roept dat ze echt moeten vertrekken. Nijsten en zijn gesprekspartners springen de auto in en verlaten het potentiële rampgebied.

Vanaf een heuvel kijken mensen hoe hun huis mogelijk wordt overspoeld. Vanaf een heuvel kijken mensen hoe hun huis mogelijk wordt overspoeld. Foto: Job van der Plicht

Bezorgde blikken naar het dorp beneden

Eenmaal naar boven gereden blijkt het aan de rand van de Snijdersberg op een uitkijkpunt aardig druk te zijn. Het normaal zo prachtige plaatje heeft nu iets onheilspellends. Voor het dreigende water gevluchte Geullenaren kijken bezorgd over de vallei en vragen aan elkaar of ze al ondergelopen straten zien.

Ook Poelen maakt zich zorgen. "Het is een gevoel van machteloosheid. Toen ik net de berg op reed dacht ik: ik ga nu mijn huis verlaten en ik weet niet hoe en wanneer ik het terug ga zien."

Uiteindelijk lijkt het erop dat het voor Geulle en de omliggende dorpen goed afloopt. Het gat in de dijk van het Julianakanaal kan worden gedicht, waarmee voorlopig erger wordt voorkomen. Het is nog niet duidelijk wanneer de inwoners van de dorpjes weer terug naar huis kunnen, maar het ergste risico lijkt in ieder geval afgewend.