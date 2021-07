Ruim tienduizend mensen worden vrijdagavond geëvacueerd in de gemeente Venlo. Ook het ziekenhuis VieCuri in Venlo, dat vlak bij de Maas ligt, wordt vrijdagmiddag volledig geëvacueerd om een eventuele overstroming voor te zijn. Het ziekenhuis blijft zeker tot en met maandag gesloten.

Het gaat daarbij volgens een woordvoerder van de gemeente om 10.700 bewoners van 4.746 woningen. Het gaat met name om de laaggelegen delen van dorpen langs de Maas, zoals Arcen, Lomm, Velden, een gebied in Venlo zelf, Tegelen, Steyl, Belfeld en Hout-Blerick, zo maakte de gemeente vrijdagmiddag bekend.

De evacuaties gaan om 18.00 uur beginnen. Dat is eerder dan gepland omdat het water sneller stijgt dan verwacht, en omdat de gemeente niet wil dat mensen 's nachts het huis uit moeten. Naar verwachting bereikt de piek van de hoogwatergolf om 3.00 uur zaterdagochtend bij Venlo een hoogte van 18 meter boven NAP.

Mensen die niet terechtkunnen bij familie of kennissen worden opgevangen in buurtcentra en andere openbare gebouwen.

Patiënten VieCuri overgeplaatst naar andere ziekenhuizen

Tweehonderd patiënten van het VieCuri worden overgeplaatst naar andere ziekenhuizen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding (LCPS) onderzoekt samen met de veiligheidsregio waar de patiënten opgevangen kunnen worden.

Spoedpatiënten worden vanaf 18.00 uur naar andere ziekenhuizen omgeleid, evenals bezoekers van de huisartsenpost en ggz-instelling Vincent van Gogh. Zwangere vrouwen worden naar andere geboortecentra verwezen.

Bezoek voor patiënten die in afwachting van evacuatie nog in het ziekenhuis liggen, is wel toegestaan, met een maximum van één bezoeker per patiënt. Het ziekenhuis blijft zeker tot en met maandag gesloten.

Sinds donderdagavond nam het ziekenhuis al geen nieuwe patiënten meer op vanwege het stijgende waterpeil.

44 Personeel haalt ziekenhuis in Venlo leeg vanwege overstromingsgevaar