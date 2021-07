Hulpdiensten in Limburg zijn in de nacht van donderdag op vrijdag doorgegaan met het ontruimen van dorpen en evacueren van inwoners. Vrijdagochtend werden inwoners van Vlodrop ertoe opgeroepen het dorp te verlaten - met hulp van de Mobiele Eenheid (ME) - en ook in Roermond werd een actie op gang gezet. Dat gebeurde echter veel vroeger dan aanvankelijk werd verwacht.

De ongeveer 550 inwoners van Roermond die hun huis moesten verlaten, hadden gerekend op een vertrek rond 11.00 uur. Zij werden om 7.00 uur echter ruw gewekt door megafoons van de politie. "In verband met wateroverlast dient u onmiddellijk uw huis te verlaten", aldus agenten. Ook ontvingen inwoners een NL-Alert met de mededeling: "Verlaat uw woning direct."

In de nacht van donderdag op vrijdag werden ook zo'n tienduizend inwoners van de Maastrichtse wijken Heugem en Randwyck geëvacueerd. Ook in delen van Roerdalen (waartoe Vlodrop behoort), Eijsden-Margraten en Sittard-Geleen werden huizen ontruimd.

De inwoners konden uiteindelijk rustig ademhalen. Donderdag verwachtten experts nog dat de waterafvoer van de Maas bij Maastricht een piek van 3.700 kubieke meter per seconde zou bereiken. Daardoor zouden straten onder water komen te staan en zou het water in enkele wijken woningen binnenlopen. Uiteindelijk lag de piek van het hoogwater iets lager: op 3.300 kubieke meter per seconde.

"We zijn langs het gaatje gegaan", aldus de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn. Inwoners kregen vrijdagochtend het bericht dat zij weer naar huis konden gaan.

Noorden van Limburg kan borst natmaken voor hoogwatergolf

Er wordt niet veel regen meer verwacht in het stroomgebied van de Maas. De hoogwatergolf verplaatst zich nu naar het noorden van de provincie. Zaterdagavond bereikt het hoge water de omgeving van Venlo. Zondagochtend bevindt de hoogwaterpiek zich tussen Limburg en Gelderland en later die dag passeert het water Den Bosch.

Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is de regio daarmee langzamerhand in de herstelfase beland. Het demissionaire kabinet heeft het overstromingsgebied aangemerkt als rampgebied, waardoor de overheid sneller en meer hulp kan bieden. Bovendien kunnen mensen met schade die door de verzekering niet wordt gedekt, bij de overheid aankloppen voor compensatie.

Het gaat naar verluidt nog weken duren voordat de precieze schade in kaart kan worden gebracht. Momenteel proberen tal van gemeenten door middel van noodverordeningen ramptoeristen te weren die naar de gevolgen van de watersnood komen kijken.