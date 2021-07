Aan de zware regenval van de afgelopen dagen komt vrijdag een einde. Alleen in de ochtend is in Limburg nog een kleine bui mogelijk, maar verder blijft het overal droog.

In de ochtend is er in het hele land nog wat laaghangende bewolking mogelijk. Later op de dag weet de zon flink door te breken, vooral in de kustprovincies.

Er staat minder wind dan de afgelopen dagen en de temperatuur komt uit tussen de 20 en 24 graden.

Na de hevige regenval van de laatste dagen is de Maas tot een recordhoogte gestegen. Volgens Rijkswaterstaat werd de piek in de nacht van donderdag op vrijdag tussen 3.00 en 4.00 uur bereikt in Maastricht en verplaatst die zich nu richting het noorden van de provincie.

Het is nog niet duidelijk wanneer het waterpeil gaat zakken, maar stijgen doet het water niet meer, aldus Rijkswaterstaat. Verschillende Limburgse dorpen en wijken moesten donderdag worden ontruimd. Ook in Duitsland en België zorgde het noodweer voor grote overlast en schade.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie.