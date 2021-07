Zuid-Limburg werd donderdag getroffen door enorm hoge waterstanden door de vele neerslag van de afgelopen dagen. Straten en huizen stonden blank en halve dorpen moesten worden geëvacueerd vanwege de overstromingen. "De kracht van het water is zo sterk. Alles is gewoon zinloos."

Bezorgd kijkt een oudere vrouw naar beneden. Ze is slecht ter been en staat in de laadbak van een trekker, waarmee ze net is geëvacueerd uit een verzorgingshuis in Valkenburg. Een man of vijf van de Reddingsbrigade tilt haar op en zet haar op de grond. Nauwelijks van de schrik bekomen schuifelt ze - onder begeleiding - achter haar rollator verder het droge deel van het Limburgse heuveldorp in.

Het is een beeld zoals dat donderdag talloze keren te zien is. Het normaal zo lieflijke beekje de Geul is uit haar oevers getreden en daarmee verworden tot een wild stromende tientallen meters brede rivier. De lager gelegen delen van Valkenburg moeten eraan geloven en stromen vol bruin water.

Garages lopen onder, een brug begeeft het, auto's verdwijnen voor de helft onder water en inwoners van het Limburgse dorp proberen met behulp van zandzakken het water buiten de deur te houden.

Omdat ze daar lang niet altijd in slagen worden veel Valkenburgers geëvacueerd. Dat doet het leger, met grote vrachtwagens, maar ook de Reddingsbrigade, brandweer en politie helpen.

Een aanhanger vol evacués nadert het droge deel van Valkenburg. Een aanhanger vol evacués nadert het droge deel van Valkenburg. Foto: Job van der Plicht

Door het hoge water is het zuiden van Limburg uitgeroepen tot rampgebied.

In plaatsen als Meerssen en Valkenburg moesten mensen worden geëvacueerd.

Het water in de Maas is tot recordhoogte gestegen. Er stroomt 3,1 miljoen liter water per seconde doorheen.

Meerdere wijken in Maastricht zijn geëvacueerd en ook noordelijker gelegen plaatsen moeten worden ontruimd.

Lege trekkers rijden Valkenburg in en komen vol mensen terug

Trekkers rijden leeg Valkenburg in en komen met aanhangers vol mensen terug. Het beeld van twee agenten die een ouder echtpaar in een bak voorop een trekker met hun armen beschermen is indrukwekkend. Het vele water heeft een crisis veroorzaakt.

Toch ervaren niet alle Valkenburgers dat zo. "Het doet zeker wat met me, maar je zit nu nog vol in de actiemodus. Er moet van alles gebeuren", zegt Anita Suijlen, terwijl ze net van een trekker is gesprongen.

Ze heeft 's nachts maar een paar uur geslapen en is eerst vooral bezig het water buiten de deur te houden. "Ik had eerst nog helemaal niet in de gaten dat het zo'n ravage zou worden. Maar de kracht van het water is zo sterk. Alles is gewoon zinloos."

Suijlen is opgehaald door haar partner, die in Heerlen woont. Hij giet het water uit zijn laarzen. "Pas als het water is gezakt gaan we de schade zien. We waren beneden aan het verven, maar daar kunnen we wel opnieuw mee beginnen." Suijlen heeft het zo erg als donderdag niet eerder meegemaakt. "Wel eens dat de Geul overstroomde, maar dan was het met vegen nog wel te redden. Nu was alles gewoon zinloos."

Een kelder vol water

Ook in het 7 kilometer westelijker gelegen Meerssen zorgt de Geul voor veel wateroverlast. Straten zijn volledig ondergelopen en er zijn tuinen waar het water uit blijft stromen. De kelder van Michel Lillu, die dicht bij de Geul woont, staat tot het plafond vol met water. De stroom is uitgevallen en zijn vriezer, koelkast, wasmachine en droger hebben het allemaal begeven. "Hoe het met de wijnvoorraad staat weet ik niet", glimlacht hij.

Hij woont al 27 jaar in Meerssen en heeft de Geul ook wel eens zien overstromen, maar zo heftig als nu heeft hij het nog niet meegemaakt. "Leuk is het niet, maar dit soort dingen gebeuren. En dan ruim je het maar op hè."