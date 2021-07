In het zwaar getroffen Valkenburg is een brug donderdag bezweken aan woest stromend water. Meerdere auto's zijn door het water opgeslokt. Andere bruggen ogen instabiel, meldt burgemeester van Valkenburg Daan Prevoo. Hij heeft de Mobiele Eenheid (ME) de opdracht gegeven om ramptoeristen te weren uit het overstroomde heuvellandstadje.

De ME moet de gemeentegrens gaan bewaken. "Wij krijgen meldingen van hotels dat ze gebeld worden door mensen die een kamer willen om te komen kijken. Je gelooft het niet!", zei Prevoo in een toelichting tegen de Limburgse zender L1.

Volgens Prevoo is de schade "niet te overzien" en kan pas een realistisch beeld worden geschetst als het water weg is. Herstelwerkzaamheden gaan volgens hem nog weken duren.

Een punt van zorg is de ingestorte brug. Prevoo heeft het leger gevraagd om een noodbrug aan te leggen. Doordat de brug is weggeslagen, is het onmogelijk om van de oostkant naar de westkant van Valkenburg te gaan. Het oversteken van de Geul is te gevaarlijk, aldus de burgemeester.

81 Straten Valkenburg staan blank: 'Het is intriest, ik kan wel janken'

Inwoners moeilijk bereikbaar, koning betuigt Limburg steun

Veel inwoners zouden inmiddels zonder stroom vastzitten in hun woning. Het is moeilijk om hen te bereiken, en communiceren wordt lastiger als ook de batterijen van hun smartphones leeg raken. Mensen worden geëvacueerd uit hun huizen.

Het centrum van Valkenburg staat al onder water terwijl het KNMI nog op veel meer neerslag rekent. Zo kan er nog 10 tot 20 millimeter neerslag bij komen in Limburg. Dat gaat vermoedelijk nog meer overlast veroorzaken.

Koning Willem-Alexander heeft de inwoners van Limburg tijdens een telefoongesprek met de commissaris van de Koning, Johan Remkes, zijn steun betuigd. Hij wenst de inwoners van de provincie sterkte met de moeilijke omstandigheden waarin zij verkeren door de wateroverlast.

Het is nog niet duidelijk of de koning ook een bezoek gaat brengen aan Limburg.

Ook buurlanden zwaar getroffen door noodweer

Vanuit België en Duitsland komen inmiddels steeds meer berichten over oplopende dodenaantallen. In België zijn tot dusver zes lichamen gevonden, in Duitsland twintig. In de Duitse plaats Schuld in de deelstaat Rijnland-Palts worden bovendien nog vijftig tot zeventig mensen vermist.

Premier Malu Dreyer van die deelstaat zei in het regionale parlement dat de omvang van de ramp ongekend is. Er zijn huizen verwoest en hele gemeenten zijn afgesneden van de buitenwereld. "Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt", zei de premier. "Er zijn doden, er zijn vermisten en er zijn nog veel mensen in gevaar."

70 Drone filmt ravage in Duitsland na zware overstromingen

Leger zet gepantserde voertuigen in om wegen vrij te maken

Hulpdiensten worden ondersteund door honderden militairen. De strijdkrachten hebben gepantserde voertuigen ingezet om wegen vrij te maken die waren geblokkeerd door aardverschuivingen en omgevallen bomen. De autoriteiten laten ook helikopters uitvliegen om mensen te redden die een veilig heenkomen hebben gezocht op daken.

Bondskanselier Angela Merkel reageerde vanuit de Verenigde Staten "geschokt" op de ramp. Ze zei mee te leven met de nabestaanden van de slachtoffers en bedankte de "onvermoeibare" hulpdiensten voor hun inzet.