De wateroverlast door zware regenval wordt alsmaar heviger in het Limburgse Valkenburg. Militairen helpen de brandweer bij het evacueren van bewoners van onder meer een zorgcentrum. Daarnaast kunnen als gevolg van het hoogwater vrachtwagens met voedsel de stad niet bereiken, waardoor voor een tekort aan voedsel wordt gevreesd.

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg meldde donderdagochtend op NPO Radio 1 dat de gemeente nagenoeg onbereikbaar is. "Er stroomt een rivier door Valkenburg die daar niet thuishoort."

De gemeente waarschuwt mensen om niet door overstroomde straten te lopen en om binnen te blijven. Putdeksels kunnen weggespoeld zijn en in het modderige water is dat niet te zien.

De militairen die helpen bij de evacuaties, maken gebruik van zware viertonners die door het hoge water in Valkenburg kunnen rijden en veel mensen tegelijk kunnen vervoeren. "We ondersteunen op die manier de andere hulpdiensten daar en helpen mensen hun huis uit en brengen ze naar het droge", aldus een woordvoerder van de brigade.

Zo'n vierhonderd huishoudens die in Valkenburg als gevolg van het hoogwater zonder stroom zitten, moeten elders onderdak zoeken. Netbeheerder Enexis is niet in staat het probleem op korte termijn op te lossen.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio kunnen de aansluitingen pas hersteld worden als het water helemaal verdwenen is. "En dat kan dagen duren", zei hij. Tot die tijd krijgen mensen het dringende advies onderdak te zoeken bij familie, vrienden en kennissen.

Vrees voor voedseltekort

De hotels in Valkenburg zitten op het moment vol met evacués. De voedselaanvoer is gestokt, omdat vrachtwagens door het hoge water Valkenburg niet meer kunnen bereiken.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio zei dat nog gezocht wordt naar een oplossing voor de aanvoerproblemen, ook voor de huishoudens die zonder stroom zitten.

Ook in de rest van Zuid-Limburg is er nog steeds veel wateroverlast. Veel automobilisten zijn niet meer in staat verder te rijden als gevolg van het hoogwater. Ook rijden er geen treinen tussen Maastricht en Luik.

De situatie in Hoensbroek lijkt donderdagochtend wel weer redelijk onder controle, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Woensdagavond wees de gemeente bewoners van de lager gelegen delen van het stadsdeel van Heerlen erop dat zij rekening moesten houden met flinke wateroverlast, omdat een groot waterbekken gevuld met 120.000 kuub water op het punt stond om door te breken.

Limburgers moeten 'nog even doorbijten'

De Limburgers moeten nog even doorbijten, meldt Weer.nl. Sommige weermodellen gaan uit van nog zeker 40 millimeter regen in het getroffen gebied.



Volgens andere modellen ligt het zwaartepunt van het noodweer net iets meer naar het westen. Maar ook het oosten van Brabant krijgt nog flink wat neerslag voor de kiezen, net zoals in de afgelopen nacht.

Intussen trekken er donderdagochtend weer fikse buien over. Lokaal is 20 tot 40 millimeter neerslag mogelijk. Pas later in de middag en avond verdwijnen de buien uit het zicht.