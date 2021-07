Ook donderdag krijgt bijna het hele land te maken met zware regenval. Alleen in het uiterste westen blijft het waarschijnlijk droog en in Limburg valt minder neerslag dan woensdag.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Het KNMI heeft de code rood die voor Limburg gold vanwege de zware regen om 3.20 uur ingetrokken, maar nog altijd geldt daar code geel vanwege de wateroverlast.

Voor bijna het hele land geldt ook code geel vanwege de verwachte neerslag. De buien trekken in een strook vanuit het noorden, via het midden van het land, naar Noord-Brabant, meldt Weerplaza.

Op veel plaatsen valt in de komende 24 uur 20 tot 40 millimeter regen, lokaal kan er zelfs meer dan 50 millimeter vallen. Dit kan leiden tot hinder van het verkeer en buitenactiviteiten. Doordat er al veel regen is gevallen in Limburg, is er opnieuw een verhoogde kans op wateroverlast, waarschuwt het KNMI.

Later op de dag wordt het op de meeste plaatsen droog. Bij een matige tot aan zee krachtige noordelijke wind wordt het zo'n 18 tot 23 graden. Ook vrijdag kan er een bui vallen, maar de zware regen van de afgelopen dagen is voorbij.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.