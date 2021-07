Het KNMI heeft om 3.20 uur de code rood die voor de provincie Limburg gold vanwege de hevige regenval beëindigd. In de nacht van woensdag op donderdag is het minder hard gaan regenen, maar vanwege de wateroverlast geldt nog wel code geel.

Het was voor het eerst dat er code rood was afgegeven vanwege de regen.

Ook in de rest van het land geldt bijna overal code geel. Ook daar kan donderdag nog veel regen vallen, waarschuwt het KNMI. Op veel plaatsen valt in 24 uur 20 tot 40 millimeter en lokaal kan er meer dan 50 millimeter vallen. Alleen voor de westelijke provincies Zeeland en Zuid- en Noord-Holland, evenals de Waddeneilanden, is geen waarschuwing van kracht.

In Zuid-Limburg is de afgelopen tijd zeer veel regen gevallen (lokaal meer dan 100 millimeter). Straten en huizen staan blank en kelders zijn volgelopen. Het wassende water zorgt er voor gevaarlijke situaties.

In Valkenburg moesten onder meer een hospice en een verpleeghuis worden ontruimd vanwege de hoge waterstand. Zij werden naar een ander verpleeghuis geëvacueerd met hulp van het leger. Ook een camping in de buurt van de stad werd ontruimd.

Gedwongen evacuaties in Valkenburg

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg aan de Geul vaardigde rond 1.00 uur een noodbevel af voor de evacuatie van kwetsbare ouderen die weigerden hun ondergelopen woning te verlaten. Volgens Prevoo heeft hij een zorgplicht die hem dwingt om ouderen - desnoods noodgedwongen - te evacueren als zij dit weigeren. Het is niet bekend of dit ook al is gebeurd.

De zware regenval zorgde ook voor een stroomstoring in een deel van Valkenburg. Netbeheerder Enexis meldt dat zo'n 370 huishoudens door de storing zijn getroffen.

Door de zware regenval dreigde de waterbuffer De Dem in Hoensbroek (gemeente Heerlen) over te lopen. De gemeente meldde eerder dat het onmogelijk was om het grote waterbekken te stutten, maar een woordvoerder van de veiligheidsregio zei later tegen de NOS dat het grootste gevaar is geweken.

Defensie had naar verschillende plekken mankrachten gestuurd om te helpen bij de wateroverlast. Ook het Rode Kruis stuurde hulpverleners naar het gebied. Naar onder meer Gulpen-Wittem, Simpelveld en Valkenburg zijn veldbedden gestuurd. De organisatie overlegt met gemeentes en hulpdiensten waar hulp nodig is.