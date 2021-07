De overstromingen als gevolg van de hevige regenval in Zuid-Limburg zorgen op steeds meer plekken in de provincie voor overlast. In Valkenburg staat het water zo hoog dat een hospice en een verpleeghuis moesten worden ontruimd.

Bewoners van het verpleeghuis Valkenheim in Valkenburg worden geëvacueerd naar een ander verpleeghuis in verband met de uitval van nutsvoorzieningen, meldt Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Ook bewoners van zorgcentrum Oosterbeemd worden geëvacueerd met hulp van het leger.

Op filmpjes en foto's op sociale media is te zien dat het water op verschillende plekken in het centrum van Valkenburg zeer hoog staat.

Ook een camping in de buurt van de stad is ontruimd. Het gemeentehuis van Valkenburg blijft de hele nacht open om mensen op te vangen die door het hoge water hun huis uit moeten of verstoken raken van gas, water en licht.

Vanwege de zware regenval geldt tot zeker 3.00 uur code rood in de hele provincie Limburg. Ook donderdag wordt nog veel regen verwacht, waardoor rivieren buiten hun oevers treden.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg roept mensen nogmaals op binnen te blijven en geen open water op te zoeken. "Door de wateroverlast kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. We zien op verschillende plekken dat beken en rivieren buiten de oevers treden. Blijf binnen en kom niet in de buurt van rivieren en beken!"

Waterbuffer Hoensbroek dreigt over te lopen

In Hoensbroek (gemeente Heerlen) dreigt waterbuffer De Dem over te lopen vanwege de hoge waterstand als gevolg van de hevige regenval. Volgens de gemeente Heerlen is het onmogelijk om het grote waterbekken te stutten.

De door Defensie gestuurde militairen die zouden helpen bij het stutten van het waterbekken zijn daar woensdagavond aangekomen. Ze worden onder meer ingezet bij het vullen van zandzakken om de waterbuffer te verstevigen. Ze zijn daar volgens een woordvoerder nog druk mee bezig. "Ze zijn niet van plan om te gaan slapen."

Bewoners in de omgeving proberen ook zelf hun huizen zo veel mogelijk te beschermen door zandzakken neer te leggen. Hen is gevraagd maatregelen te nemen, zoals een veilige plek in huis te zoeken en stroom en gas af te sluiten. Gemeente en hulpdiensten hadden daartoe eerder opgeroepen.

Defensie heeft ook militairen naar Gulpen gestuurd, omdat de toegangswegen tot dit heuvellanddorpje ondergelopen zijn. De 4-tonners van het leger moeten aan- en afvoer uit het dorp mogelijk blijven maken, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio op rampenzender L1.

Eerder op woensdag werden de A76 en de A79 nabij Heerlen gesloten, meldde Rijkswaterstaat. Beide snelwegen staan onder water en zijn niet begaanbaar. Het verkeer wordt omgeleid.