Militairen met zandzakken onderweg naar HoensbroekĀ

De militairen van de landmachtbrigade uit Oirschot die eerder woensdagavond in Sittard aankwamen om te helpen bij het bestrijden van de wateroverlast, zijn onderweg naar Hoensbroek, gemeente Heerlen. Ze gaan daar met zandzakken een waterbuffer proberen te verstevigen, die op doorbreken staat.



De brigade uit Oirschot beschikt over grote legertrucks op hoge wielen, die door hoog water kunnen rijden en veel mensen tegelijk kunnen evacueren, zei een woordvoerder van de landmacht tegen rampenzender L1. Ook beschikt de brigade over een voertuig voor het afvoeren van gewonden.



De militairen zullen verschillende taken op zich nemen, zoals het vullen van zandzakken, het begaanbaar maken van straten en herstelwerkzaamheden.Ā Defensie is ingeschakeld op verzoekĀ van Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De militairen van 13 Lichte Brigade uit Oirschot blijven zeker tot morgenavond 18.00 uur in Limburg.

Ook in Belgiƫ militairen ingezet

Net als in Limburg worden ook in BelgiĆ« militairen ingezet.Ā In de Belgische provincies Luxemburg, Luik en Namen zijn rampenplannen geactiveerd. In Chaudfontaine bij Luik worden zeventienhonderd mensen geĆ«vacueerd vanwege het noodweer. Rivieren treden buiten hun oevers. Veel wegen zijn overstroomd en in meerdere plaatsen staat het centrum onder water, berichten Vlaamse media. Militairen zorgen voor vrachtwagens om mensen te evacueren en voeren zandzakken, veldbedden, pompen en vaartuigen aan.