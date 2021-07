Belgisch dorp deels ontruimd wegens stijgende water

In het Belgische dorp Moelingen, vlak over de grens bij Maastricht, zijn woensdagavond 140 woningen geëvacueerd. Door de vele regen van de afgelopen dagen is de rivier de Berwijn buiten zijn oevers getreden. Een nooddijk van zandzakken, die eerder op de dag was aangelegd, is doorgebroken.



Op beelden van televisiezender VTM is te zien dat een groot deel van het dorp van 850 inwoners onder water staat. Volgens de krant Het Laatste Nieuws zijn circa 250 bewoners met boten uit hun huizen gehaald.



Burgemeerster Joris Gaens van Voeren, de gemeente waar het dorp onder valt, zei tegen de krant: "Ik ben zwaar onder de indruk. Dit zijn de ergste overstromingen die Voeren tot nu toe gekend heeft."



Ook de snelweg E25 naar Nederland is afgesloten, omdat een rotonde bij het dorp onder water staat.