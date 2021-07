KNMI geeft code rood af voor Limburg wegens zware regenval

Ook veel wateroverlast in België en Duitsland

Niet alleen in Limburg, ook in België en Duitsland zorgt overvloedige regenval voor veel overlast. In Chaudfontaine bij Luik worden zeventienhonderd mensen geëvacueerd vanwege het noodweer. Rivieren treden buiten hun oevers en veel wegen zijn overstroomd. In de provincies Luxemburg, Luik en Namen zijn rampenplannen geactiveerd en het weerinstituut KMI heeft code rood afgekondigd.



Uit Duitsland komen meldingen van ondergelopen kelders, een geëvacueerd verzorgingstehuis en beknelde automobilisten. In sommige regio's is de noodtoestand uitgeroepen en de brandweer is volop bezig. Onder meer de stad Hagen in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen is zwaar getroffen. Daar is een ver­zor­gings­te­huis ontruimd en onbewoonbaar verklaard. In andere delen van de deelstaat zijn beken uitgedijd tot rivieren. Er is sprake van aardverschuivingen, ondergelopen straten en het spoor- en wegverkeer is verstoord.



In de deelstaat Baden-Württemberg heeft aanhoudende regen geleid tot overstromingen van de Rijn en het Bodenmeer. Ook plaatsen langs de Moezel maken zich zorgen. Dinsdagavond werd de scheepvaart bij Karlsruhe gestremd. In het Saksische Ertsgebergte is een 53-jarige man vermist nadat hij door een overstroming was meegesleurd.