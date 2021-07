Het zuiden van Limburg wordt geteisterd door veel wateroverlast als gevolg van de zware regenval in de regio. Meer regen is onderweg. Het KNMI heeft een weeralarm afgegeven dat van kracht is tot in ieder geval in de nacht van woensdag op donderdag. Militairen zijn aanwezig om te helpen. Het grootste punt van zorg lijkt momenteel een dreigende overstroming van Hoensbroek, maar ook Heerlen en Simpelveld zijn getroffen.

Militairen van een landmachtbrigade uit Oirschot die eerder woensdagavond in Sittard aankwamen om te helpen bij het bestrijden van de wateroverlast zijn onderweg naar Hoensbroek. Ze gaan daar met zandzakken een waterbuffer proberen te verstevigen, die op doorbreken staat. Het inzetten van militairen gebeurde op verzoek van Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Als de buffer doorbreekt, komt volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio een behoorlijk deel van een naburige wijk in Hoensbroek onder water te staan. Het waterschap heeft eerder op woensdag geprobeerd de druk op de wanden van het bekken te verlichten. Maar gevreesd wordt dat dit niet genoeg is, met name omdat woensdagavond weer hevige plensbuien worden verwacht boven Hoensbroek.

Het gaat om waterbuffer De Dem, die is bedoeld om overtollig regenwater op te vangen. Door de zware regenval van de afgelopen 24 uur staat het reservoir volledig vol. Hoe ver het water geraakt, is volgens de veiligheidsregio nog moeilijk in te schatten. Het advies is om de website van de veiligheidsregio in de gaten te houden.

De brigade uit Oirschot beschikt over grote legertrucks op hoge wielen, die door hoog water kunnen rijden. Ook kunnen ze veel mensen tegelijk evacueren, zei een woordvoerder van de landmacht tegen L1. Ook beschikt de brigade over een voertuig voor het afvoeren van gewonden. De 68 militairen zijn voorlopig voor 24 uur ingeschakeld.

Omwonenden nemen maatregelen en stapelen zandzakken bij hun voordeuren. Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft inwoners van Hoensbroek gevraagd een veilige plek in huis te zoeken en stroom en gas af te sluiten.

Bij de buffer zijn sinds woensdagmiddag veel mensen van de brandweer, politie en het waterschap aanwezig. Foto: ANP

A79 bij Heerlen opnieuw onder water

De hulpdiensten maken zich ook zorgen over de snelle stijging van het waterpeil van twee riviertjes in Zuid-Limburg, de Geul en de Gulp. Die bedreigen nu met name de plaatsen Wijlre, Gulpen, Wittem, Schin op Geul en Valkenburg, aldus de brandweer. Dit weekend worden ook hoge waterstanden verwacht in de Maas en de Rijn.

Ook in Maastricht delen inwoners beelden van de wateroverlast. Zo is op filmpjes te zien dat de rivier de Jeker bijna overstroomt en dat een waterbuffer in de wijk Heer vol is. De gemeente Landgraaf roept inwoners op hun spullen in veiligheid te brengen voor het te laat is.

Woensdag is ook de A79 tussen Hulsberg en Heerlen opnieuw dichtgegaan wegens water op de weg, meldt Rijkswaterstaat. Dinsdag werd de snelweg eveneens afgesloten vanwege wateroverlast.

De A76 vanaf de Duitse grens in de richting van het dorp Simpelveld is eveneens dicht wegens water op de weg, meldt Rijkswaterstaat.

Hulpdiensten schalen op naar GRIP 4

Vanwege de hevige regenval hebben de hulpdiensten in Zuid-Limburg woensdagmiddag opgeschaald naar GRIP 4. Dat betekent dat de hulpverlening in deze regio centraal wordt gecoördineerd. De regionale zender L1 is ingeschakeld als calamiteitenzender.

Het is voor de hulpdiensten onmogelijk om overal tegelijk hulp te bieden, aldus de gemeente Landgraaf. Daarvoor vindt de overlast op te grote schaal plaats. "Ook zijn de gronden inmiddels zo verzadigd dat het wegpompen van water nauwelijks een oplossing meer is", aldus de gemeente.

Ondertussen is de meldkamer volgens de veiligheidsregio overbelast door mensen die ten onrechte 112 bellen. De brandweer vraagt mensen alleen in levensbedreigende situaties 112 te bellen en bij wateroverlast de gemeente te bellen of het probleem zelf op te lossen.

Een ondergelopen tuin in het Limburgse dorp Eygelshoven. Een ondergelopen tuin in het Limburgse dorp Eygelshoven. Foto: ANP

Code rood van kracht

Sinds 18.00 uur is een weeralarm (code rood) van kracht in Zuid-Limburg. In de rest van de avond en in de nacht naar donderdag wordt opnieuw veel regen verwacht. Daardoor kunnen schade en gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van ernstige wateroverlast, meldt het KNMI. Er kan nog 30 tot 50 millimeter regen bij vallen.

Omdat er al zeer veel regen is gevallen (lokaal meer dan 100 millimeter), zal de wateroverlast steeds groter worden, verwacht het KNMI. In de loop van de nacht gaat het minder hard regenen.

De GGD Zuid Limburg adviseert inwoners het vervuilde regenwater zo veel mogelijk te vermijden. "Doordat er extreem veel regen valt in een korte tijd kan de riolering het regenwater niet direct afvoeren en neemt de kans op waterverontreiniging toe. Mensen die in contact komen met het vervuilde regenwater hebben verhoogde kans op gezondheidsklachten zoals diarree, overgeven en keelpijn", waarschuwt de GGD.