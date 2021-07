Woningen in de Zuid-Limburgse plaats Hoensbroek dreigen woensdag onder water te lopen doordat een waterbuffer overvol is en hoogstwaarschijnlijk gaat overlopen, waarschuwt veiligheidsregio Zuid-Limburg. Inwoners zijn gevraagd een veilige plek in huis te zoeken en stroom en gas af te sluiten.

Het gaat om waterbuffer De Dem, die is bedoeld om overtollig regenwater op te vangen. Door de zware regenval de afgelopen 24 uur staat het reservoir volledig vol. Hoever het water geraakt, is volgens de veiligheidsregio nog moeilijk in te schatten. Het advies is om de website van de veiligheidsregio in de gaten te houden.

De hulpdiensten maken zich ook zorgen over de snelle stijging van het waterpeil van twee riviertjes in Zuid-Limburg, de Geul en de Gulp. Die bedreigen nu met name de plaatsen Wijlre, Gulpen, Wittem, Schin op Geul en Valkenburg, aldus de brandweer. Dit weekend worden ook hoge waterstanden verwacht in de Maas en de Rijn.

Woensdag is ook de A79 tussen Hulsberg en Heerlen opnieuw dichtgegaan wegens water op de weg, meldt Rijkswaterstaat. Dinsdag werd de snelweg eveneens afgesloten vanwege wateroverlast.

Vanwege de hevige regenval hebben de hulpdiensten in Zuid-Limburg woensdagmiddag opgeschaald naar GRIP 4, wat betekent dat de hulpverlening in deze regio centraal wordt gecoördineerd. De regionale zender L1 is ingeschakeld als calamiteitenzender.

Code oranje blijft van kracht

Sinds dinsdag kampen grote delen van Zuid-Limburg met veel wateroverlast. Sinds woensdagochtend heeft de regio last van nieuwe hoosbuien. Code oranje is daarom nog altijd van kracht. Ook in Gelderland en Noord-Brabant kan het later in de middag en in de avond flink gaan regenen. Het KNMI geeft vanaf 16.00 uur code geel af voor deze gebieden.

Ondertussen is de meldkamer volgens de veiligheidsregio overbelast door mensen die ten onrechte 112 bellen. De brandweer vraagt mensen alleen in levensbedreigende situaties 112 te bellen, en bij wateroverlast de gemeente of het probleem zelf op te lossen.

De GGD Zuid Limburg adviseert inwoners om het vervuilde regenwater zoveel mogelijk te vermijden. "Doordat er extreem veel regen valt in een korte tijd, kan de riolering het regenwater niet direct afvoeren en neemt de kans op waterverontreiniging toe. Mensen die in contact komen met het vervuilde regenwater hebben verhoogde kans op gezondheidsklachten zoals diarree, overgeven en keelpijn", waarschuwt de GGD.