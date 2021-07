De Koninklijke Marechaussee heeft woensdagmiddag een 34-jarige Syriëganger aangehouden op Schiphol, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het gaat om een man van wie het Nederlanderschap vorig jaar is afgepakt vanwege zijn deelname aan een jihadistische groepering, laat het demissionaire kabinet gelijktijdig weten in een Kamerbrief. Hij stond internationaal gesignaleerd.

De man kwam aan op een vlucht vanuit Istanboel, nadat hij door Turkije was uitgezet. Het kabinet noemt deze actie van Turkije "ongewenst" en betreurt het dat Turkije hiertoe is overgaan. De brief is ondertekend door demissionair ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken).

Volgens de ministers verbleef de man tot 2015 in Nederland, voordat hij illegaal de grens met Turkije en Syrië overstak. In het noordwesten van Syrië sloot de man zich volgens informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aan bij een groep jihadisten. Om die reden is het Nederlanderschap van de man in mei vorig jaar ingetrokken.

Nu de Syriëganger in Nederland is, kan hij hier nog wel strafrechtelijk worden vervolgd. De man is woensdag vastgezet. Omdat hij geen verblijfsrecht meer heeft in ons land, is hem de toegang tot Nederland geweigerd. Na zijn proces en een eventuele gevangenisstraf in Nederland, zal hij worden uitgezet "naar het land van de andere nationaliteit". Onbekend is om welk ander land dit gaat.

Het kabinet schrijft dat het Turkije vooraf heeft verteld dat de persoon niet meer over de Nederlandse nationaliteit beschikt en daarom niet naar Nederland mocht terugkeren. Grapperhaus zou dit de Turkse minister van Binnenlandse Zaken in verschillende telefoongesprekken duidelijk hebben gemaakt.