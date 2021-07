Na de invoering van een nieuw systeem van notificaties is het aantal verkeersovertredingen door buitenlandse diplomaten in Nederland verder gedaald met 71,5 procent. Dat schrijft demissionair minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanwege hun immuniteit mogen buitenlandse diplomaten in Nederland net als in andere landen geen boetes worden opgelegd voor bijvoorbeeld verkeersovertredingen. Daarom is er in mei 2019 een systeem in werking getreden waarbij overtreders in plaats van een boete een brief ontvangen met een vrijwillig betalingsvoorstel ter hoogte van de boete. Daarnaast ontbiedt het ministerie van Buitenlandse Zaken hun werkgever bij grote aantallen of zware overtredingen.

De recentste cijfers tonen aan dat dit systeem een succes is: in de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2021 is in totaal voor 306.939 euro aan vrijwillige betalingen ontvangen.

De daling is al sinds het begin van het systeem met de betalingsvoorstellen ingezet. In juni 2020 bleek dat het aantal overtredingen begaan met voertuigen met een bijzonder kenteken ruim 50 procent kleiner is dan een jaar eerder.

Hoewel de coronamaatregelen voor verminderde verkeersdrukte en minder overtredingen hebben gezorgd, is de daling onder de groep diplomaten aanzienlijk groter.