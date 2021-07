De overleden baby die op 12 mei werd aangetroffen in een park in het Brabantse dorp Wernhout, zou daar vermoedelijk tussen 9 en 12 mei zijn neergelegd, maakt de politie woensdag bekend. Het gevonden meisje heeft inmiddels de naam Amélief van het Ven (roepnaam Amy) gekregen.

Het lichaampje werd rond 17.30 uur aangetroffen in een groene vuilniszak naast een afvalbak nabij het meertje in het park.

"Ondanks zeer intensieve inspanningen is het lot van de baby nog altijd niet opgehelderd." Van de baby wordt op een passende manier afscheid genomen, laat de politie weten.

Het onderzoek gaat in de tussentijd door. De politie denkt dat de nog onbekende moeder misschien hulp nodig heeft en roept mensen die meer denken te weten over de zaak, op zich te melden. "Uit soortgelijke zaken weten wij dat de moeder mogelijk haar zwangerschap voor zichzelf heeft ontkend of mogelijk geprobeerd heeft te verbergen."