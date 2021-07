Een van de twee personen die maandag zwaargewond raakten bij een schietincident in een ggz-instelling in Den Haag, is woensdag aan zijn verwondingen overleden. De politie meldt dat het gaat om een 53-jarige man uit Rijswijk.

Bij het incident raakten twee medewerkers van zorginstelling Parnassia zwaargewond. Het andere slachtoffer is een 36-jarige vrouw uit Rijswijk.

De verdachte werd niet veel later in een auto in de omgeving van de zorginstelling aangetroffen. Hij bleek een einde aan zijn leven te hebben gemaakt.

De politie bevestigt woensdag dat er sprake was van een schietincident. In de auto van de verdachte trof de politie een vuurwapen aan.

Wapenvergunning verdachte was ingetrokken

De verdachte had eerder een vuurwapenvergunning. Na een incident in januari is de vergunning ingetrokken. Zijn wapen en munitie zijn toen in bewaring genomen door de politie. In gesprek met NU.nl laat de politie weten niet nader in te kunnen gaan op details over het incident in januari.

Omdat de verdachte is overleden, vervalt zijn rechtsvervolging. Wel doet de recherche verder onderzoek naar de omstandigheden rondom het incident.

