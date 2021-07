Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in de rechtbank van Amsterdam levenslang geëist tegen de twee mannen die verdacht worden van de "weerzinwekkende" moord op advocaat Derk Wiersum op 18 september 2019. Justitie gaat ervan uit dat het bijstaan van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces, het motief is voor de moord.

"Het is van groot belang dat er een duidelijk en glashelder signaal wordt afgegeven dat deze ontwrichtende gang van zaken op geen enkele wijze wordt geaccepteerd en dat dit grote gevolgen heeft voor degenen die zich laten verleiden om voor geld onder dergelijke omstandigheden iemand te vermoorden", aldus het OM, dat daarbij ook verwees naar de aanslag op Peter R. de Vries.

"Een zwarte woensdag", zo omschreef de officier de dag in september waarop Wiersum werd doodgeschoten. Een moord "omschreven als een aanslag op de rechtsstaat en één die laat zien hoe ondermijnend de georganiseerde misdaad kan zijn", aldus de officier.

Onderzoek naar de opdrachtgever voor de moord vindt nog steeds plaats, maar het OM is overtuigd dat de 32-jarige Moreno B. en de 37-jarige Giërmo B., die geen familie van elkaar zijn, de uitvoerders zijn. Wiersum werd beschoten toen hij zijn woning in Amsterdam wilde verlaten en overleed ter plekke.

Het vermoeden is dat Moreno B. degene is die de trekker heeft overgehaald, omdat de schutter een opvallend loopje had en Moreno B. een medische afwijking aan zijn voet heeft. "Een sterke aanwijzing, maar te weinig bewijs om definitief van Moreno als schutter te spreken", aldus de officier.

Ondanks dat niet zeker is wie de schutter is, worden beide mannen verdacht van medeplegen van de moord en wordt het hen beiden even zwaar aangerekend.

66 Politie deelt beelden van vluchtauto schutter Derk Wiersum

Voertuig gevonden in Almere

Al snel na de moord kwam een witte Opel Combo in beeld. Dat voertuig is gebruikt bij zogenaamde voorverkenningen en werd op de dag van de moord ingezet om de schutter naar de plaats delict te rijden en te vluchten na de aanslag. Dit alles is te zien op camerabeelden.

De Opel werd op 23 september gelokaliseerd in Almere en de politie stelde vast dat Giërmo B. de gebruiker was. In de bestelbus zijn bloedsporen van Wiersum aangetroffen, die volgens het OM zijn overgebracht door de schutter.

In het voertuig werd tevens DNA van Giërmo B. en Moreno B. gevonden. Ook in een Volkswagen Transporter, eveneens gebruikt om Wiersum in de gaten te houden, werd DNA van het tweetal aangetroffen.

Ander bewijs dat de mannen betrokken zijn bij de moord zijn twee telefoons die worden toegeschreven aan de verdachten. Telefoons die op 6 september in gebruik werden genomen en een dag voor de moord weer uit de lucht zijn gegaan.

De telefoons hebben masten aangestraald in de buurt van de woning van Wiersum. Daarnaast is via een van de toestellen die door Moreno B. gebruikt zou zijn, ook met het slachtoffer gebeld. Op de telefoon van de advocaat is te zien dat hij zijn visitekaartje naar Moreno heeft gestuurd.

Verdachte zou contact hebben gehad met Wiersum

Het OM vermoedt dat de verdachte zich voordeed als iemand die een advocaat zocht of zakelijk contact wilde om uit te zoeken waar Wiersum was. De verdachten lijken in ieder geval op de hoogte dat de advocaat een periode in Brazilië verbleef en op 16 september weer terug was. Vanaf dat moment werd Wiersum weer in de gaten gehouden bij zijn woning.

Vermoedelijk ontsnapte Wiersum tot tweemaal toe aan een aanslag op zijn leven omdat hij niet met de auto, maar op zijn fiets bij zijn woning vertrok. Op 18 september verloopt het anders.

"Dan wordt hij (Wiersum, red.) na een kort contactmoment en nadat het wapen eerst nog weigerde, doodgeschoten", hield de officier de rechtbank voor.

"Een moord is een ernstig feit en dat het om een advocaat gaat, geeft die ernst extra lading", vervolgde het OM. "Een jong en gelukkig gezin is kapotgemaakt en het leed is enorm." Justitie heeft er in de strafeis rekening mee gehouden dat een volstrekt onschuldige burger is doodgeschoten en dat werkt strafverzwarend.

Beide mannen ontkennen betrokkenheid. De verdediging komt op maandag 19 juli aan het woord. Wanneer er uitspraak wordt gedaan is nog niet bekend.