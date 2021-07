De overheid moet eisen gaan stellen aan de brandveiligheid van meubels. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) woensdag in het onderzoek naar de flatbrand in Arnhem waarbij tijdens de jaarwisseling 2019-2020 een vader en een kind omkwamen.

De meeste banken en matrassen zijn gevuld met kunststofschuim, dat zeer snel vlam vat en giftige rook veroorzaakt. De Europese Unie stelt geen eisen aan de brandveiligheid van zitmeubilair, maar er zijn landen in Europa die dat op nationaal niveau wel doen. De OVV vindt dat Nederland dat ook zou moeten doen.

Jaarlijks leiden door brandgevaarlijk meubilair veroorzaakte woningbranden tot zo'n tien doden en honderd gewonden in Nederland. In heel Europa gaat het om 1.250 dodelijke slachtoffers.

De flatbrand in Arnhem ontstond door vuurwerk dat terechtkwam op een bankstel dat illegaal in de entreehal van de flat stond. Het bankstel was ook gevuld met het licht ontvlambaar kunststofschuim.

Een gezin met jonge kinderen kwam vast te zitten in de lift. Een vader en zijn zoontje kwamen om het leven. Zij stikten door de enorm giftige rook die door het bankstel bij de brand vrijkwam.

Controle op brandveiligheid van flats met één vluchtroute moet beter

De brandveiligheid van de flat was niet alleen verslechterd door het in de hal geplaatste bankstel, maar ook doordat tussentijds lichte aanpassingen aan de hal waren aangebracht. Zo was het plafond met houten platen verlaagd en was er een lexaanplaat in een deur geplaatst.

Het waren slechts kleine ingrepen, maar ze pasten volgens de OVV niet "binnen het ontworpen en vergunde niveau van brandveiligheid".

De Arnhemse flat waarin de fatale brand uitbrak, telt maar één vluchtroute. De OVV vindt dat het toezicht op de brandveiligheid van flatgebouwen met maar één vluchtroute beter moet. Tijdens een brand is het vrijhouden van die ene vluchtroute "van levensbelang", aldus de OVV.

De verantwoordelijkheid voor het vrijhouden van de vluchtroute ligt volgens de onderzoeksraad bij gebouweigenaren en gemeenten. Daarnaast moet de minister van Binnenlandse Zaken zorgen voor een verbeterd toezicht op de brandveiligheid, is de conclusie van de OVV.

Bij de brand in de Arnhemse flat kwamen een vader en zijn zoontje van vier om het leven. Foto: ANP

Jongens kregen geen straf voor veroorzaken brand

De brand is veroorzaakt door twee jongens - destijds twaalf en dertien jaar oud - die kort na middernacht vuurwerk hadden afgestoken in het portiek van de flat aan het Gelderseplein.

De rechtbank in Arnhem oordeelde eind juni vorig jaar dat deze jongens wel schuldig waren aan de brand, maar ze kregen geen straf. De rechtbank vond dat de jongens wel aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend hadden gehandeld, maar dat niemand erbij wint als ze daarvoor een straf opgelegd krijgen.

De officier van justitie had werkstraffen van zestig uur geëist.