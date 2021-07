Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de automobilist die in oktober vorig jaar betrokken was bij een dodelijke aanrijding in het Noord-Brabantse Nuenen vervolgen wegens het veroorzaken hiervan. Bij het ongeval kwam een 28-jarige politieman om het leven.

De agent en zijn collega werden op 24 oktober rond 23.00 uur aangereden op de N270 bij Nuenen. Zij waren daar aanwezig om een aangereden das van de weg te halen en hadden de auto op de rechterrijstrook geparkeerd met de signaalverlichting aan, aldus het OM.

De politieauto werd desondanks van achteren aangereden door een personenauto. De 28-jarige agent raakte zwaargewond en overleed niet veel later aan zijn verwondingen. Zijn collega stond op het moment van de aanrijding voor de dienstauto en raakte gewond.

Volgens het OM heeft de 36-jarige bestuurder "gedurende lange tijd onvoldoende opgelet" en kon hij daardoor de politieauto niet op tijd zien. Eerder onderzoek wees al uit dat de man niet onder invloed van alcohol of drugs was.

Het is nog niet bekend wanneer de verdachte voor moet komen.