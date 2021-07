Tijdens het noodweer in Limburg van dinsdagavond viel op sommige plekken tussen de 25 en lokaal zelfs 80 millimeter neerslag, zegt Alfred Snoek van Weerplaza tegen NU.nl. Woensdagavond trekken opnieuw forse buien over het zuidoosten van het land, waarbij weer flinke regenval wordt verwacht.

Vooral het zuiden van Limburg kreeg dinsdagavond te maken met wateroverlast als gevolg van de stortbuien. In onder meer Heerlen, Landgraaf en Kerkrade kwamen wegen onder water te staan, liepen kelders onder water en kwamen putdeksels omhoog.

De meldkamers in het gebied kampten met flinke drukte. De veiligheidsregio's in het gebied riepen mensen ertoe op het noodnummer alleen in acute of levensbedreigende situaties te bellen.

In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg het gebied opnieuw te maken met buien, waarbij ongeveer 10 millimeter neerslag viel. De buien van woensdag zullen naar verwachting voor nog eens 20 tot 40 millimeter neerslag in de regio zorgen. Ook Twente en de Achterhoek krijgen woensdagavond een "flinke plens" te verwerken, aldus Snoek.

Verhoogde paraatheid tot minstens donderdagavond

De code oranje die het KNMI dinsdagavond uitgaf voor Limburg, geldt woensdag nog steeds. Veiligheidsregio Zuid-Limburg dringt er bij inwoners op aan niet de weg op te gaan als dat niet noodzakelijk is. "Blijf de weerberichten en weerswaarschuwingen volgen." Volgens het KNMI moet de regio tot en met donderdag rekening houden met de extreme regenval.

Zo vreest de brandweer dat de al verzadigde grond minder water gaat doorlaten, wat voor nog meer wateroverlast gaat zorgen. De hulpdiensten hebben vanwege code oranje een verhoogde alarmfase afgekondigd, GRIP 2. Dat betekent dat vanuit het politiebureau in Maastricht alle bij de wateroverlast betrokken instanties centraal samenwerken en hulpacties coördineren.

Het gaat daarbij om politie, brandweer, ambulancedienst, Rijkswaterstaat, gemeenten en Waterschap Limburg. "De verhoogde paraatheid geldt nog tot donderdagavond, misschien zelfs tot en met vrijdagochtend", zei de woordvoerder.

36 Snelweg bij Heerlen ondergelopen na hevige regenval

Waterpeil in rivieren loopt op, campings ontruimd in Gelderland

Volgens Weerplaza leidt de forse regenval in Limburg ertoe dat het waterpeil in de Maas en de Rijn de komende dagen flink zal oplopen. In onder meer Gelderland worden al meerdere campings ontruimd omdat de uiterwaarden onder water gaan lopen, schrijft Omroep Gelderland. Een camping in Gendt, aan de Waal, is midden in het hoogseizoen het terrein aan het ontruimen omdat het terrein naar verwachting vrijdag onder water loopt, zegt de eigenaar tegen de regionale omroep.

Doordat het in de Ardennen ook al veel geregend heeft, staat er nu al veel water in de Maas, laat Rijkswaterstaat op Twitter weten. Hoewel de rivier het water nu nog goed kan verwerken, wordt recreatievaart nu al geadviseerd niet over de Maas te varen vanwege de stroming en mogelijke rommel.